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Dünya

AMY WINEHOUSE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU LONDRA (A.A)

23 Temmuz 2011 23:10

-AMY WINEHOUSE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU LONDRA (A.A) - 23.07.2011 - İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un evinde ölü bulunduğu bildirildi. İngiliz haber ajansı Press Association (PA), 27 yaşındaki Winehouse'un Londra'nın kuzeyindeki evinde ölü bulunduğunu aktardı. Londra polisi, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu bilinen ve birçok defa tedavi gören Winehouse'un ölümünü doğrularken, ölüm nedeninin henüz bilinmediği açıklandı.  Winehouse geçen ay çıktığı Avrupa turu çerçevesinde Sırbistan konserini yarıda kesmiş, 20 Haziran'daki İstanbul konserini ise iptal etmişti.  14 Eylül 1983'de doğan, 5 Grammy ödüllü Amy Winehouse, soul ve caz müziğinin önde gelen seslerinden biri olarak kabul ediliyordu.

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