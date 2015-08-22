Amsterdam-Paris treninde silahlı saldırı: 2'si ağır 3 yaralı

Amsterdam'dan Paris'e sefer yapan trende bir saldırganın silahıyla etrafa ateş açması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yakalanan saldırganın üzerinden silah ve bıçaklar bulundu.

Radikal'de yer alan habere göre, Kuzey Afrika kökenli olan saldırganın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Paris'e sefer yapan bir trende silahlı bir kişi etrafa ateş açtı.



Fransa Demiryolları İşletmesi (SNCF) tarafından yapılan açıklamada, Amsterdam-Paris seferini yapan şehirlerarası trende, silahlı bir kişinin etrafa ateş açtığı, 2'si ağır 3 kişiyi yaraladığı duyuruldu.

Olayın, trenin Fransa'nın kuzeyinde yer alan Arras kenti yakınlarından geçerken yaşandığı, saldırganın da tren istasyonunda polis tarafından yakalandığı belirtildi.

Saldırının nedeninin henüz belirlenemediği, Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'un Arras kentine doğru yola çıktığı kaydedildi.