Amsterdam'da ev sahipleri boş kalan evlerinin kirasını düşürmek zorunda kalabilir

Amsterdam'da Şehir Konseyi, yüksek kira talep eden ve evi boş kalan ev sahiplerinin belli bir süre sonra kirayı düşürmesini zorunlu kılmayı planlıyor.

Dutch News'da yer alan habere göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 4 bin dairenin boş olduğu belirtiliyor. Yetkililer, eylül ayından itibaren ev sahiplerinin kira taleplerini makul seviyeye çekmek zorunda olabileceğini söyledi.

Amsterdam'da ev sahiplerinin boş evleri altı ay sonunda yasal olarak bildirmesi gerekiyor. Öte yandan çok sayıda kişinin bu kurala uymadığı, altı ay sonunda evi yenileme ya da satma planı yaptığını söylediği belirtildi.

Yeni plan kapsamında piyasaya uygun kiralar uygulanarak boş kalan evlerin daha hızlı doldurulması amaçlanıyor.

Kurala uymayan ev sahiplerinin 8 bin 700 Euro ceza alabileceği belirtildi.