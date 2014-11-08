Amsterdam Belediyesi kendi esrarını üretecek!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da belediye, devlet bütçesine yıllık 750 milyon avro yük getiren kaçak esrar üretimini önlemek için esrar yetiştirmeyi planlıyor.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre belediyenin yönetiminde yer alan dört parti, Demokratlar 66 (D66), Yeşil Sol (GL), Sosyalist Parti (SP), Liberal Sağ Parti (VVD) ve İşçi Partisi (PvdA) esrar üretiminin belirlenecek çiftçiler tarafından resmi olarak yapılmasında anlaştı. Belediye Başkanı Eberhard van der Laan da, deneme amaçlı yasal üretim için girişimlere başlanacağını söyledi.

Beş köke kadar yetiştirmek serbest

Hollanda’da ‘Hoşgörü Yasası’ kapsamında beş köke kadar Hint keneviri yetiştirmeye izin verilirken, piyasada serbest olarak satılan esrar kaçak yollarla üretiliyor.

Yasal olarak esrar satışı yapılan ve ‘coffee shop’ adı verilen 700 kafenin yüzde 85’inin yer aldığı 54 belediye de esrar üretiminin belediye tarafından yapılması için ortak bir bildirge imzaladı. Utrecht, Eindhoven ve Heerlen belediyeleri de, Amsterdam Belediyesi gibi esrar üretimi yapmak için plan hazırlıyor.

Güvenlik ve Adalet Bakanı Ivo Opstelten, esrar üretimi amacıyla Hint keneviri ekiminin serbest bırakılmasına karşı çıkıyor.

Esrar üretiminin serbest bırakılmasını savunan derneğin sözcüsü Derrick Bergman, hükümetin yasa değişikliği yapması konusunda önemli adımlar atıldığını söylüyor.

Hollandalı yetkililere göre kaçak esrar üretiminin bütçeye verdiği yıllık zarar 750 milyon euro civarında.

Kaçak esrar ekimi kaçak elektiriği de artırıyor

Devlet, kaçak üretimle mücadele için yıllık 460 milyon euro masraf ediyor. Polislerin bir bölümü, sadece kaçak esrar üretimi ile mücadele için görevlendiriliyor.

Evlerin çatıları ve işyerlerinin gizli bölmelerinde yasa dışı olarak yapılan esrar ekiminde kaçak elektrik kullanılması da, milyonlarca euroluk zarara yol açıyor. Hollanda makamlarına göre, kaçak üretimden doğan vergi kaybı en 250 milyon euro.

Belediyelere göre, esrar üretiminin yasal olarak kendileri tarafından yapılması durumunda en azından yılda 750 milyon euronun devletin kasasında kalacak. Kafelerin sattıkları esrarı belediyelerden alması nedeniyle kaçak üretim ve kayıt dışı ticaretin büyük ölçüde önleneceği düşünülüyor.

Polise göre, Hollanda'da yıllık 50 bin farklı alanda kaçak esrar üretimi yapılılıyor. Her yıl bunlardan 5 - 6 bini ihbar ya da baskınlar sonucu yakalanıyor.

Hollanda polisine göre esrar üretimi Türk ve Kürt kökenli göçmenler arasında da oldukça yaygın. Polise göre, Türkler ve Kürtler çok zor ulaşılabilen gruplar. İçe kapalı yaşıyorlar, "hemşehricilik" çok yaygın. O nedenle mücadele etmek zorlaşıyor.

Arnhem kentinin eski polis şeflerinden M. Daniel, Türk ve Kürtlerle, ancak birbirlerini ihbar etmeleri sağlamak suretiyle başa çıkılabileceğini savunuyor.