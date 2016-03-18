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Dünya

Amsterdam Belediyesi'nin bir ofisinde diz üstü etek giymek yasaklandı

Belediye ofisi çalışanı kadınlar kararı şaka zannetti

18 Mart 2016 13:20

Amsterdam Belediyesi'nin Nieuw-West semtindeki ofisinde, kadın personele, 'kısa etek ve uzun çizme giyilmemesi' kararını ileten bir mail gönderildi. Karara uymayanların işten çıkarılacağı belirtilirken, çalışanlar ve Amsterdam Belediye Meclisi üyeleri karara tepki gösterdi. Etek yasağının Hollandalı kadınların kış mevsiminden sonra yılın ilk sıcak gününde 'Etek günü' olarak kutladıkları zaman denk gelmesi üzerine de sosyal medyadan karara itiraz çağrıları geldi. 

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, yasak kararının iletildiği elektronik postanın şaka olduğunu düşündüğünü belirten Amsterdam Belediyesi çalışan temsilcisi Mario Soriano "2016 yılında Amsterdam gibi bir kentte böyle bir yasağın gündeme gelmesi tuhaf" olduğunu yasağın belediye politikası değil, tek kişinin kararı olduğunu söyledi.

 

Siyasi partiler tepki gösterdi

 

Belediye meclisinde çoğunluğa sahip Demokratlar 66 (D66) Partisi üyesi Jeroen Mirck, yasak kararını 'saçma' olarak değerlendirdi.

D66'lı meclis üyesi tepkisini, "1950'li yıllara geri mi dönüyoruz. Tuhaf" sözleriyle dile getirdi.

Liberal Sağ Partili (VVD) meclis üyesi Dilan Yeşilgöz de, kararı "hiçbir şekilde kabul edilemez" diye değerlendirdi ve belediye yönetiminden açıklama istedi.

Amsterdam Belediyesi sözcüsü ise, daha önce temsilciliklerden birinde yaşanan sorun nedeniyle kıyafet yönetmeliğinin değiştirildiğini belirtti.

Sözcü, ofis sorumlusunun yönetmelik değişikliği uyarınca yasak kararı aldığını söyledi. Belediye sözcüsüne göre, bütün çalışanlar ne giyeceğine kendisi karar verebilir ancak bu giysilerin de çalışma ortamına uygun olması gerekir.

 

Hollandalı kadınların 'etek günü'

 

Kadın belediye çalışanlarına yönelik kıyafet yasağı, Hollandalı Twitter kullanıcılarının en çok konuştuğu konu oldu.

Yasağı protesto etmek için Salı günü bütün belediye çalışanı kadınlara, kısa etek giyme çağırısı yapılarak şöyle dendi:

"Sevgili hanımlar, şu andan itibaren sizinle bir anlaşma yapmak istiyorum" diye başlayan e-mailde, danışmada görevli kadın memurların diz kapağına kadar uzanan çizme giymesinin de hoş olmadığı yer aldı." 

Kadın çalışanlar, düşünce özgürlüğü gibi giyinme özgürlüğüne de saygılı olunması çağrısı yapıyor.

Hollanda'da kışın ardından yaşanan yılın ilk sıcak güne, "etek günü" adı veriliyor. Kadınlar, baharın müjdecisi olan o gün, genellikle etek giyerek sokağa çıkıyor.

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