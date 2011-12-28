Amrabat kadrodışı bırakıldı

T24 - Galatasaray'ın teklifinin ardından Kayserispor'u kafasından silen Amrabat, özür dilemeyince A2 takımına gönderildi.



Kayserispor yönetiminin takımda kalması yönündeki kararına rağmen basın mensupları karşısında Galatasaray'da oynamak istediğini açıklayan, bu yüzden "özür dile, yoksa A2 takımına gidersin" yaptırımıyla karşı karşıya kalan Nordin Anmrabat, kendisinden beklenen özür gelmeyince A2'nin yolunu tuttu.



Kulüp Genel Menajeri Süleyman Hurma, konuyla ilgili olarak hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Amrabat, bugün itibariyle A2 takımına gönderildi. Futbolcu oynamak istemediğini söyleyince ne yapabiliriz ki? Aklı hala kendisine çok yüksek para teklif eden takımda. Böylece ilk yarının son haftasındaki sakatlığının da bahane olduğu ortaya çıkıyor. Oyuncuyu satmama fikrimizin arkasındayız. Kiralama düşücemiz de yok. Geçen ay tüm ödemeleri yapıldı. Biz izin vermedikten sonra gidemez. Amrabat, ligin ikinci yarısını A2 takımında geçirecek" diye konuştu.



Takımda oldukça mutluyken bir anda oyuncunun kafasını karıştırdığı için Galatasaray'a tepkisini sürdüren Hurma, yasaların elverdiği ölçüde Faslı futbolcuya para cezası verileceğini belirtirken, konunun artık para kazanmak veya futbolcu oynamadığı için zarar etmek konusunda çıktığını vurguladı.



Galatasaray'ın, teknik direktör Fatih Terim tarafından ısrarla istenen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 1.3 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. Faslı futbolcu, Kayseri ekibinde ise yıllık 400 bin euro kazanıyor.

Amrabat: Türkiye'de temnnimi dile getirdim diye suçlanıyorum



Konuyla ilgili olarak Radyospor'dan Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Nordin Ambrabat, "Yaşananlardan dolayı son derece üzgünüm. Ben kulübüme karşı saygısızlık içeren hiç bir davranışta bulunmadım. Sadece irademi söyledim. Galatasaray'da oynamak istiyorum; ancak kulübüme büyük bir saygı duyuyorum ve transferin Kayserispor'un çıkarları doğrultusunda gerçekleşmesini istiyorum' dedim. Dünyanın her yerinde futbolcu isteğini özgürce dile getirebilir; ancak Türkiye'de ben temennimi dile getirdim diye suçlanıyorum. Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum" dedi.

