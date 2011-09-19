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Dünya

Amr Musa'dan Camp David yalanlaması  KAHİRE (A.A)

19 Eylül 2011 05:35

-Amr Musa'dan Camp David yalanlaması  KAHİRE (A.A) - 19.09.2011 - Eski Arap Birliği Genel Sekreteri ve Mısır cumhurbaşkanlığı adayı Amr Musa, Kuveyt'in El Ceride Gazetesi'nde yayımlanan ve ''Camp David Anlaşması'nın dokunulmaz tarihi bir belge haline geldiğini'' söylediği iddia edilen haberi yalanladı. Musa, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından yaptığı açıklamada, ''Bazı gazetelerde yayımlanan ve Camp David Anlaşması ile ilgili benim söylediğim iddia edilen sözlerin benimle bir alakası yoktur. Benim Camp David ile ilgili sabit ve değişmez bir tutumum var. Ben söz konusu antlaşmanın askeri ekleri içeren ilgili maddelerinin, Mısır'ın güvenliğini gözetecek şekilde yeniden ele alınması çağrısını defalarca yaptım'' dedi.  Musa, Mısır ile İsrail arasından 1979 yılında imzalanan ve Sina Yarımadası'nın sınırlı şekilde asker bulundurmak kaydı ile Mısır'da kalmasını sağlayan anlaşmanın güvenlikle ilgili eklerinin, Sina'nın güvenliğini tehdit ettiğini ileri sürerek bu konun masaya yatırılması gerektiğini ifade etti.  Amr Musa, bu yıl içerisinde yaptığı bir açıklamada, Camp David Anlaşması'nın eskidiğini savunmuştu.

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