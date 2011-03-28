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Dünya

AMR MUSA, KADDAFİ'YE EŞEK DEMEMİŞ KAHİRE (A.A)

28 Mart 2011 02:36

-AMR MUSA, KADDAFİ'YE EŞEK DEMEMİŞ KAHİRE (A.A)- 27.03.2011 - Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye ''Eşek'' diye hitap ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.  Mısır'da Arapça ve İngilizce yayımlanan El Masri El Yovm gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Mısır'da yayımlanan Sovt El Um gazetesinde yer alan bir haberde ileri sürülen, ''Kaddafi, rüşvet olarak Musa'ya 42 bin Avro değerinde araba aldı ve Musa, Kaddafi'yi 'Eşek' diye çağırıyor'' iddiaları Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa tarafından yalanlandı.  Muammer Kaddafi tarafından alınan aracın resmi kullanım için olduğunu, şahsi olmadığını söyleyen Musa, söz konusu hediye arabanın Arap Birliğine ait diğer araçlara eklendiğini belirtti.  Sovt El Um gazetesinde yer alan ve Kaddafi'nin söylediği ileri sürülen ''Amr Musa, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'den para alıyor ve Hariri'nin uçağını kendi özel gezileri için kullanıyor'' sözlerine de cevap veren Musa, ''Kaddafi de dahil olmak üzere tüm Arap ülkelerinin liderlerinin uçaklarının günlük kullanım için alabilme imkanım var'' dedi.  Musa, söz konusu iddiaları ispatlaması için Libya Cumhurbaşkanı Muammer Kaddafi'ye çağrıda bulunurken, Arap Birliğinin son zirvesine kadar Kaddafi'nin, Arap Birliği katkı payını zorlukla ödediğini öne sürdü. 

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