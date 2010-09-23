-AMR MUSA GÜL'DEN DESTEK İSTEDİ NEW YORK (A.A) - 23.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 65. dönem BM Genel Kurulu genel görüşmeleri kapsamında New York'taki temasları devam ediyor. Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde, Yahudi yerleşimlerindeki inşaatlar sürerken İsrail-Filistin doğrudan görüşmelerinin devam etmesinin zor olduğunu, bu konuyu Ortadoğu Dörtlüsü ve ABD tarafına da ilettiklerini söyledi. Türkiye'nin Ortadoğu barış sürecine destek vermesini isteyen Musa, Türkiye'nin desteğinin önemli olduğunu vurguladı ve Irak'a ilişkin olarak Türkiye'nin görüşlerini sordu. Gül ve Musa, Sudan ve Yemen'deki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde de bulundu. Türk tarafının da görüşmede yeni başlayan doğrudan müzakere sürecine herkesin yardımcı olması gerektiğini, Irak'a ilişkin olarak görüşlerini Musa'ya aktardığı ve Irak'ın toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin önem taşıdığını tekrarladığı bildirildi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Ortadoğu'daki yeni süreci desteklediğini ve sürecin dışında kalmadığını belirterek, yeni müzakere sürecinin "Camp David" formatında olduğunu, sadece Ürdün, Mısır, İsrail ve Filistin gibi sorundan doğrudan etkilenen tarafların sürece katıldıklarını kaydetti. -PAPANDREU İLE GÖRÜŞME- Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun da Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmesinde, Papandreu'nun Türkiye'ye BM Güvenlik Konseyindeki çalışmaları ve bugün düzenlenecek "Barışı Koruma" konulu Güvenlik Konseyi zirvesi için teşekkür ettiği kaydedildi. Yunanistan Başbakanının Gül'ü halk oylamasının sonucu için tebrik ettiği belirtildi. Binyıl Kalkınma Hedefleri konusunda görüş alışverişinde bulunan Gül ve Papandreu'nun Pakistan'daki durumu ve Kıbrıs konusunu ele aldıkları ifade edildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün Kıbrıs konusunda KKTC'nin çözüme istekli olduğunu, Türkiye ve Yunanistan'ın bunu desteklemesi gerektiğini söylediği, Papandreu'nun da Rum Kesimi lideri Dimitris Hristofyas'ın da müzakere sürecini desteklediğini ifade ettiği bildirildi.