Amr Musa: Birlik sağlanmadan para yok

T24 - Yıllar sonra yeniden Gazze'ye ayak basan Arap Birliği Genel Sekreteri Mısırlı Amr Musa, Gazze'den ayrıldı. Amr Musa, ''Filistinliler arası birlik sağlanmadan Gazze'nin yeniden imarı için para yok'' dedi.



Amr Musa, Gazze yardım gemilerine düzenlenen kanlı baskının ardından, bugün ablukayı kırma çabaları çerçevesinde, bir dayanışma gösterisi olarak 12 saatlik bir ziyaret çerçevesinde Gazze'ye geldi.



Gazze'ye gelişinde, bölgedeki tüm siyasi parti gruplarının temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından karşılanan Amr Musa, bu durumdan duyduğu memnuniyeti ifade etmiş ayrıca fiili Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye ile de Şati Kampı'ndaki evinde bir görüşme yapmıştı.



Amr Musa, Gazze'den ayrılmadan önceki son durağı olan Comodor Oteli'nde, Filistinli çeşitli parti grupları temsilcileri ve bazı bağımsız unsurlarla yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında ise Filistinliler arasındaki bölünmenin son bulması gerektiğini dile getirdi.



Arap Birliği Genel Sekreteri, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasının sadece Arap Birliğinin değil, dünyanın konusu haline geldiğini uluslararası kamuoyunda da bu konuda yükselen irade bulunduğunu belirtti.



Bazı Arap kaynakları, fiili Hamas Yönetimi Başbakanı İsmail Haniyye ile Başbakanlık yerine evinde görüşmesine atıfta bulunarak, Amr Musa'nın Haniyye ile görüşmeyi ancak bu şartla kabul ettiğini öne sürdü.



Aynı kaynaklara göre, Amr Musa, Haniyye ile Gazze'deki Başbakanlık binasında görüşmeyi kabul etmediği gibi görüşmeden sonra da basın toplantısı yapmadı. Musa ve Haniyye'nin görüşmesinden sonra, basın mensuplarına sadece Haniyye açıklama yapmış, Amr Musa da çok kısa birkaç cümle söyleyerek, temaslarından sonra bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmekle yetinmişti.



Söz konusu kaynaklar, bu tavrıyla Amr Musa'nın ''Hamas hükümetini tanımadığını ve İsmail Haniyye'yi de başbakan olarak kabul etmediğini'' gösterdiğini ve Gazze'deki siyasi partilerden birinin lideri ile görüştüğü izlenimi vermek istediğini öne sürdü.





