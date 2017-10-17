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Ampute Türk Milli Futbol Takımı, Atiker Konyaspor'un UEFA maçında onur konuğu olacak

KONYA,(DHA)- AVRUPA Şampiyonu olan Ampute Türk Milli Takımı oyuncuları, Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa ligi maçında onur konuğu olacak

17 Ekim 2017 18:10

KONYA,(DHA)- AVRUPA Şampiyonu olan Ampute Türk Milli Takımı oyuncuları, Atiker Konyaspor\'un UEFA Avrupa ligi maçında onur konuğu olacak.
UEFA Avrupa Ligi I Grubundaki, Avrupa macerasını sürdüren Atiker Konyaspor, 19 Ekim Perşembe günü kendi sahasında Salzburg ile karşılaşacak. Atiker Konyaspor yönetimi Avrupa Ampute Şampiyonu olan Ampute Türk Milli Takımı oyuncularını Salzburg maçına devat etti.  Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ampute Milli Takımın, onur konuğu olacağı belirtildi. 

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