Ampute sporcu, gündüz de başka çalışanı taciz etmiş

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bir zincir marketin kasiyeri 25 yaşındaki Gülçin Ö.\'ye sözlü tacizde bulunup dayak attığı öne sürülen amputa besketbol sporcusu 30 yaşındaki Mikail V.K.\'nın, aynı markette paletleri taşımasına yardımcı olduğu bir kadın çalışana daha tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Olay sonrası psikolojisi bozulan Gülçin Ö. ise koruma verilmesi için polise başvurdu.

Olay, geçen salı günü saat 21.00 sıralarında Kepez İlçesi\'nde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Sürekli aynı marketten alışveriş yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcusu Mikail V.K., paletlerin taşınması konusunda market çalışanlarına yardım etti. Ardından alışveriş yapan Mikail V.K., evine gitti.

Kısa süre sonra markete gelen Mikail V.K., kasiyer Gülçin Ö.\'ye \"Sigara ve seni almayı unuttum\" dedi. Gülçin Ö.\'nün tepki vermemesi üzerine bu kez adını soran Mikail V.K., yanıt alamayınca sinirlendi. Öfkeyle kasa arkasına geçen Mikail V.K., kasiyere tokat atıp dövdü. . Mikail V.K.\'yi diğer müşteriler sakinleştirdi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan Mikail V.K., adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü, protez bacak kullanan ampute sporcu Mikail V.K. ile ilişiğini kesti.

\"SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORUM\"

Olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, iş yerinden 3 gün idari izin aldığını anlatan Gülçin Ö., sokağa çıkmaya korktuğunu belirtti. Gülçin Ö., şunları anlattı:

\"Polis merkezine giderek koruma talep ettik. Ne yapacağımı bilmiyorum\" dedi. Olay günü Mikail V.K.\'nin gelip alışveriş yaptığını, kısa süre sonra yeniden geldiğini anlatan Gülçin Ö., \"Bana almayı unuttuğu bir şeyler olduğu söyledi. Ben de ne unuttuğunu sorunca \'Seni ve sigara almayı unutmuşum\' dedi. Elimi tutmak isteyince geriye çekildim. Adımı sordu, söylemek istemedim. Bunun üzerine hızla kasanın bulunduğu tarafa geçip bana tokat attı. Ona doğru sandalye fırlatıp kendimi korumak istedim. Ancak başarılı olamadım.\"

BAŞKA ÇALIŞANI DA TACİZ ETMİŞ

Market çalışanlarından Simge D. ise saldırganın mağaza içinde önce kendilerine yardım ettiğini belirterek, \"Böyle bir şey olacağının sanki farkına varmış gibiydim. Önce bize yardım etmeye çalıştı. Daha sonra elimden tutmaya ve yüzüme dokunmaya çalıştı. Bir şeyler alıp ayrılmıştı. Daha sonra yeniden geriye geldiğini fark ettim. Bu kez iş arkadaşımı taciz edip darp etti\" diye konuştu. Simge D., Mikail V.K.\'nin serbest kaldıktan sonra yeniden işyerine gelip özür dilediğini ekledi.

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