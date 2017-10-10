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Deutsche Welle

Ampute Milliler Avrupa futbol şampiyonu oldu

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası (EAFF) finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Türkiye, şampiyon oldu.

10 Ekim 2017 01:00

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final karşılaşmasında Türkiye, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 2-1 Türkiye'nin üstünlüğü ile sona ererek Türkiye'ye kupayı getirdi.

Türkiye'nin gollerini 25'inci dakikada Ömer Güleryüz ve 50+3'üncü dakikada Osman Çakmak kaydederken, İngiltere'nin golünü 50'nci dakikada Westbrook attı.

Türkiye Futbol Federasyonu şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takım için tebrik mesajı yayınladı.

DHA/SSB/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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