Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- AVRUPA Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı\'nın oyuncusu Feyyaz Gözüaçık, Kayseri\'nin gururu oldu. Beden Eğitimi öğretmenliği yapan ve kadrosu halen Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde antrenör olarak bulunan Feyyaz Gözüaçık (27), yüzme, kayak, basketbol ve futbol dallarındaki yeteneğiyle dikkat çekiyor.

İstanbul\'da oynanan ve Türkiye\'nin İngiltere\'yi 2-1 yenip, Ampute futbolda Avrupa Şampiyonluğu\'na uzanan milli takımda yer alan Kayserili Feyyaz, doğuştan sağ ayağının noksanlığına karşın spordan hiç kopmadı. Engelli kadrosundan ve hizmet alımından Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nde önce geçici olarak yüzme antrenörlüğü yapan, 4 yıldan bu yana da aynı kurumda kadrolu antrenörlük yapan Beden Eğitimi öğretmeni Feyyaz, Kayseri Melikgazi Bedensel Engelliler Kulübü\'nden bu sezon Gaziantep\'e transfer oldu. 4 ayrı dalda spor yapan Feyyaz\'ın A Milli Ampute Takımı\'ndaki başarısını kutlayan Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, \'\'Feyyaz\'la gurur duyuyoruz. Kendisi müdürlüğümüzün kadrolu antrenörü. Kayak, tekerlekli basketbol, yüzme ve futbol branşlarında çok yetenekli. Bedensel noksanlığını hiç bir zaman sorun etmeden sürekli sporun içinde oldu. A Milli Takım kadrosundan dönünce, tayinini Ankara\'ya istedi. Ankara\'da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde beden eğitimi öğretmenliği yapmak istiyor. Kendisi ve takım arkadaşlarının başarısını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz\'\' diye konuştu.

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