Ampute Milli Takımı'nın kalecilerinden şampiyonluk açıklamaları

Fatih Karakuş: \"Daha büyük şeyler yapacağız\"

Selim Karadağ: \"Bundan daha büyük bir mutluluk yok\"

Türkiye Ampute Milli Takımı\'nın Avrupa Şampiyonu olduğu mücadelenin ardından takımın kalecileri basın mensuplarına konuştu.

Fatih Karakuş, \"Ülkemize, bize destek veren, tribünleri dolduran, tv başında bizi destekleyen, her Türk\'e bu şampiyonluğumuzu armağan ediyoruz. Siz bizleri böyle izledikçe, Biz daha büyük şeyler yapacağız\" derken, Selim Karadağ, \"Gelen tüm taraftarların yüreklerine sağlık. Bu bir ampute futbol maçı. Allah\'ıma şükürler olsun, Avrupa Şampiyonası\'nı Türkiye\'ye getirdik. Bundan daha büyük bir mutluluk yok\" açıklamasında bulundu.

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Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Haber Kodu : 171009186