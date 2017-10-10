T24 LogoT24 Logo
Spor

Ampute Milli Takımı'nın kalecilerinden şampiyonluk açıklamaları

Fatih Karakuş: "Daha büyük şeyler yapacağız" Selim Karadağ: "Bundan daha büyük bir mutluluk yok" Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu mücadelenin ardından takımın kalecileri basın mensuplarına konuştu

10 Ekim 2017 00:42

Fatih Karakuş: \"Daha büyük şeyler yapacağız\"

Selim Karadağ: \"Bundan daha büyük bir mutluluk yok\"

Türkiye Ampute Milli Takımı\'nın Avrupa Şampiyonu olduğu mücadelenin ardından takımın kalecileri basın mensuplarına konuştu.
Fatih Karakuş, \"Ülkemize, bize destek veren, tribünleri dolduran, tv başında bizi destekleyen, her Türk\'e bu şampiyonluğumuzu armağan ediyoruz. Siz bizleri böyle izledikçe, Biz daha büyük şeyler yapacağız\" derken, Selim Karadağ, \"Gelen tüm taraftarların yüreklerine sağlık. Bu bir ampute futbol maçı. Allah\'ıma şükürler olsun, Avrupa Şampiyonası\'nı Türkiye\'ye getirdik. Bundan daha büyük bir mutluluk yok\" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Açıklamalar
-Detaylar

Ali DANAŞ - Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Haber Kodu : 171009186

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih KarakuşKaradağAmpute Milli Takımı AvrupaTürkSizBizSelim KaradağBuAllahAvrupaTürkiyeBundanGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Açıklamalar Detaylar Ali DANAŞSerhan TÜRKOlgucan KALKANDHA Haber Kodu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24