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Spor

Ampute Milli Takımı'na Sivas'tan tatil daveti

SİVAS, (DHA) Sivas Belediyesi, İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı futbolcularını, aileleri ile birlikte kentte kaplıca ve yamaç evlerinde tatil yapmaya davet etti

11 Ekim 2017 16:34

SİVAS, (DHA)

Sivas Belediyesi, İngiltere\'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı futbolcularını, aileleri ile birlikte kentte kaplıca ve yamaç evlerinde tatil yapmaya davet etti.
Ampute Milli Takımı\'nın kazandığı başarı bir çok alanda yankı bulurken, bir destek de Sivas\'tan geldi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında, İngiltere\'yi 2-1 yenerek, şampiyon olan Ampute Milli Takımı\'nı Sivas\'ta ağırlamak istediklerini duyurdu. Başkan Aydın ve Sivas Belediyesi\'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, \"Yüreğiyle oynayıp Avrupa Şampiyonluğu\'na ulaşan Ampute Futbol Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum, gururumuzsunuz. Türk milletine büyük sevinç yaşatan Ampute Milli Takımımızı bizler de Sivas halkı adına aileleriyle birlikte Sivas\'a Yamaç Evleri\'mize veya kaplıcalarımıza tatile davet ettik. Binlerce kez teşekkürler yiğit çocuklar\" ifadelerine yer verildi.
Başkan Aydın\'ın bu daveti ve paylaşımları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Davet için milli takım oyuncularından cevap bekleniyor.

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