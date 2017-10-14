T24 LogoT24 Logo
Spor

Ampute Milli Takımı'na, Gaziantep'te 30'ar Cumhuriyet altını

mpute Milli Takımı'na, Gaziantep'te 30'ar Cumhuriyet altını Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Kupası ile beraber, Gaziantep'e geldi

14 Ekim 2017 18:31

mpute Milli Takımı\'na, Gaziantep\'te 30\'ar Cumhuriyet altını

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Kupası ile beraber, Gaziantep\'e geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği takıma Şahinbey Belediyesi tarafından 30\'ar adet Cumhuriyet altını hediye edildi.
Avrupa Kupası Final karşılaşmasında İngiltere\'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Kupasını kazanan Ampute Milli Takımı özel uçakla Gaziantep\'e geldi. Havalimanında vatandaş topluluğunun karşıladığı milli takım oyuncuları ve antrenörler üstü açık otobüsle şehir turu yaptı. Taksici esnafının da araçlarıyla katıldığı yaklaşık 500 araçlık konvoy kent merkezinde tur attı. Elmacı Pazarında toplanan vatandaşlar otobüsün önünü keserek çalgıcıların çaldığı müzik eşliğinde oynadı. Milli takım oyuncuları ise otobüsten kendilerine sevinç gösterisi yapan vatandaşlara karanfil attı.
Şehir turunun ardından Şahinbey Belediyesi\'ne gelen milli takım için tören düzenlendi. Avrupa Kupası maçlarından kesitlerin yer aldığı  tanıtım filminin izlendiği törende Konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ampute Milli Takımı\'nın gösterdiği başarının herkese örnek olması gerektiğini ifade ederek; \"Ampute Milli takımımız futbolun ayakla değil yürekle oynandığını göstermiş oldu. Bu başarı herkesin harcı değil ve başarı tesadüf de değil. Çalışınca nelerin olacağını görmüş olduk. Bu başarı, kıyaslama yapmak istemiyorum ama diğer branşlarda ki milli takımlara da örnek olmalıdır. Bu takımda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden 6 oyuncu ve 1 kaleci antrenörü yer alıyor. Hem kendi oyuncularımızı hem diğer milli takım oyuncularımızı cani yürekten kutluyorum\" dedi.
Konuşmaların ardından Şahinbey Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla  oyunculara ve antrenörlere 30\'ar adet Cumhuriyet altını hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------
- Milli takımın havalimanına gelmesi
- Milli takımı karşılayan kalabalık
- Takım oyuncularının otobüsten vatandaşları selamlaması
- Milli takımı taşıyan otobüs ve beraberindeki konvoy
- Milli takimı karşılayan vatandaşların otobüsü durdurması
- Takımın belediyeye gelmesi
- Takım için düzenlenen tören
- Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu\'nun konuşması
- Milli takım antrenörleri ve futbolculara altın hediye edilmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Milli Takımı GaziantepCumhuriyetAmpute Milli Futbol Takımı Avrupa KupasıGaziantepVatandaşlarınBelediyesiAvrupa Kupası FinalAvrupa KupasınıAmpute Milli TakımıHavalimanındaTaksiciElmacı PazarındaMilliAvrupa Kupası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24