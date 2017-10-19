Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü'nün maaşı geri istendi!

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Halil İbrahim Köprülü’nün, Milli Takım'dan aldığı maaşları iade etmesini istedi.

Milli Takım'daki görevinden 2 bin lira kazanan Köprülü'nün bugüne kadar kazandığı paralar; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda öğretmenlik yapması gerekçesiyle geri istendi.

Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı müfettişlerin, alınan ikinci maaşın memuriyet kanununa aykırı olduğunu rapor etmesi üzerine Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Köprülü’nün bugüne kadar aldığı maaşların iadesi için dava açtı.

Sabah'ta yer alan habere göre dava, Köprülü'yle de sınırlı kalmadı. Ampute Ligi'ni kuran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu eski başkanı Mustafa Gülpınar da bu kazanca aracı olmaktan dava açıldı. Federasyon, Köprülü'den bugüne kadar aldığı maaşın toplam tutarı olan 60 bin TL'yi faiziyle birlikte geri istiyor. Aynı şekilde Mustafa Gülpınar'dan da kurumu zarara uğratmaktan dolayı yüklü tazminat istendiği öğrenildi. Mustafa Gülpınar, "Bu başarının esas mimarlarına böyle davalar açılması oldukça üzücü bir durum" diye konuştu.

Başarının mimarları

Köprülü, takıma dört dünya 3'üncülüğü, bir Avrupa 2'nciliği, bir de Euro Cup şampiyonluğu kazandırdı. Köprülü, bu süreçte aylık 2 bin TL maaş aldı. Ancak Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Köprülü'nün bu maaşını aradan geçen 8 yılın ardından hukuksuz buldu.

Bugünlere kolay gelmedik

2008'de kişisel çabaları sonucu Futbol Federasyonu'yla imzalanan protokol kapsamında Ampute Futbol Ligi'ni başlattıklarını söyleyen Gülpınar, "Bu protokolle Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na senelik 560 bin TL aktarılmasını sağladık. O sayede bu günlere ulaştık" dedi.