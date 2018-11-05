Ampute Milli Takımı, dünya ikincisi!

Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci oldu. Milliler, normal ve uzatma süreleri golsüz beraberlikle kapanan final maçında Angola'ya penaltı atışları sonunda 5-4 yenildi.

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaştı. Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen organizasyonun final maçının ilk yarısında milliler, Serkan Dereli'yle mutlak bir gol fırsatını değerlendiremezken, Rahmi Özcan ve Şehmus Erdinç'in arka arkaya şutları da direğe takıldı. İki takım da skoru değiştiremeyince ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda da rakibine oranla daha çok gol pozisyonuna giren ay yıldızlı ekip, golü bulamayınca maçın normal süresi de 0-0 eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi. Onar dakikalık iki uzatma bölümünde de iki takım golü bulamadı ve müsabaka penaltı atışlarına gitti.

Türkiye'de Barış Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi Özcan, penaltı atışlarını gole çevirdi. Ay yıldızlı ekipte kaptan Osman Çakmak 5. penaltıyı kaçırdı. Angolalı futbolcular penaltılarda hata yapmayınca maçı 5-4 kazandı.

Son dünya ikincisi Angola'nın şampiyon olduğu organizasyonu Türkiye ikinci sırada tamamladı. Ay yıldızlı ekibin futbolcuları, mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

"5 Kasım'da ayağımı kaybetmiştim..."

Karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan kaptan Osman Çakmak, şöyle konuştu:

— Ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim… Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Türk halkı bana hakkını helal etsin. Penaltı gol olsa iş bitmiş olacaktı. Hayat devam ediyor. Bazen olmuyor, arkadaşlarımdan da helallik istiyorum.

Final yolu

Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve ABD'yi 5-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdıran Milliler, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya'yı 5-1 mağlup eden Milli Takım, yarı finalde ev sahibi Meksika'yı da 4-0'lık skorla geçerek finalde mücadele hakkı elde etti.

Kurulduktan kısa süre sonra uluslararası alanda başarılarıyla dikkati çeken Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 Avrupa şampiyonalarında elde ettiği ikinciliklerin ardından geçen yıl İstanbul'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.

2007, 2010, 2012 ve 2014'teki dünya kupalarında üçüncülük elde eden milli takım, finalde Angola'ya yenilerek bu sefer ikincilik yaşadı.