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Spor

Ampute Miili Takımı şampiyon olduğu stadyumda

Olgucan KALKAN - Erol KAÇMAZ / İstanbul,(DHA) -  Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı, finl karşılaşmasını oynadığı Vodafone Park'ta Beşiktaşlı taraftarlarla buluştu

24 Ekim 2017 00:30

Olgucan KALKAN - Erol KAÇMAZ / İstanbul,(DHA) - 
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda İngiltere\'yi 2-1 yenerek şampiyon olan Türkiye Ampute Milli Takımı, finl karşılaşmasını oynadığı Vodafone Park\'ta Beşiktaşlı taraftarlarla buluştu.
Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Beşiktaş - Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında Ampute Milli Takımı aldığı kupayla taraftarları selamladı. Ampute Milli Takımı\'nın oyuncuları orta sahada takım halinde Beşiktaşlı tribünleriyle özdeşleşen 3\'lü tezahüratını yaparak tekrardan sevindiler. Bu arada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da milli oyuncuları tebrik etmek için sahaya indi ve fotoğraf çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)
 

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