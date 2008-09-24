Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merhum TFF Başkanı Hasan Doğan'ın anısına Ankara'da Ampute Futbol Turnuvası düzenleyecek.







TFF'den yapılan açıklamaya göre, 8-14 Ekim 2008 tarihleri arasında 11 takımda 150'ye yakın ampute futbolcunun mücadele edeceği turnuvanın açılış töreni 8 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de Keçiören Aktepe Stadı'nda yapılacak.



Sunuculuğunu Tayfun Talipoğlu'nun yapacağı açılış töreninin ardından Şöhretler Karması ile dünya üçüncüsü Türkiye Ampute Milli Takımı arasında bir gösteri maçı yapılacak. FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli'nin yöneteceği karşılaşmada "Tek Ayaklı Kramponlar"a karşı, Şöhretler Karması takımında Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, TFF Başkanı Mahmut Özgener, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, merhum Hasan Doğan'ın oğlu Selim Doğan ve Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın da forma giyecekleri bildirildi.



TFF grassroots ana sponsoru Ülker'in desteğiyle gerçekleşecek açılış törenine Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardan bin 500 civarında öğrencinin

