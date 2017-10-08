Ampute Futbol Milli Takımı finalde!

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Ay-yıldızlıları finale taşıyan goller 2. dakikada Rahmi Özcan ve 50+1'de Serkan'dan geldi.

Milli Takım'ın ilk golünü kaydeden Rahmi karşılaşma sonrası taraftarların yarın Vodafone Park'ın 41.903 kişilik kapasitesini dolduracaklarına inandıklarını söyledi.

Karşılaşmayı yerinde izleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de karşılaşma sonrası, "Göğsüm kabardı, harika oynadılar. Söyleyecek pek fazla bir şey yok. Yarın Galatasaray taraftarlarını final maçına çağıracağım" diye konuştu.

A Milliler finalde İngiltere ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak, 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen sporseverler, ücretsiz olarak stada girebilecek.

Nihat Kahveci: Efsaneler ölmez,

sadece şekilde değiştirir

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, ampute futbol takımının başarısının ardından Twitter hesabı üzerinden kendisinin futbolculuğu döneminden bir gol sevinci ve Ampute Futbol Milli Takımı'nın sevinç fotoğrafını paylaşayarak, "Efsaneler ölmez, sadece şekil değiştirir" yazdı.

Maç öncesi Vodafone Park'tan kareler