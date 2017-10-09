Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu!

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Ay-yıldızlılara kupayı getiren goller 25'te Ömer Güleryüz ve 50+2'de takım kaptanı Osman Çakmak'tan geldi. İngiltere'nin tek sayısını 50. dakikada Roger Westbrook kaydetti.

Milliler, gol perdesini 25. dakikada açtı. Serkan Dereli'nin pasında ceza sahasında hata yapmayan Ömer Güleryüz, takımını öne geçirdi: 1-0.

25'er iki devre üzerinden oynanan maçın normal süresindeki son dakikasında Roger Westbrook, İngiltere'yi umutlandıran golü çok şık bir kafa vuruşuyla attı: 1-1.

50+2'de maç boyunca çok iyi performans sergileyen Barış Telli'nin asistinde kaptan Osman köşeye çok güzel bıraktı ve Türkiye'ye şampiyonluğu getiren golü attı: 2-1.

Taraftar Vodafone Park'ı salladı

Milli futbolcuların talebi üzerine Beşiktaş'ın kullanılmasına izin verdiği Vodafone Park, 41.903 kişilik kapasitesinin üzerinde seyirciye ev sahipliği yaptı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi statta takip eden taraftarlar, tribünlerin neredeyse tamamını doldurdu ve maç boyunca tezahüratlarını eksik etmedi.

Gomis'ten tam destek

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden Ampute Milli Takımı'na destek mesajı paylaştı. Türkiye'nin İngiltere ile oynadığı müsabakayı takip eden yıldız oyuncu sevinme anından bir fotoğrafını takipçilerine aktararak, "Gol, haydi Türkiyem" yazılı bir paylaşımda bulundu.

Gururumuz amputelere, TFF'den tebrik geldi...

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere'yi yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımı'nı gönülden kutlar, spor tarihimize geçen başarının mimarlarına yürekten teşekkür ederiz" denildi.