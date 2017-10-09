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Spor

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

İSTANBUL,(DHA) - TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Polonya'yı 2-0 yenerek finale yükseldi

09 Ekim 2017 00:05

İSTANBUL,(DHA) - TFF\'nin \"Türkiye Futbol Oynuyor\" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda Polonya\'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.
Türkiye, Beykoz-Riva\'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'ndeki yarı final mücadelesinde Polonya ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, 3\'üncü dakikada Rahmi Özcan ve 50\'nci dakikada Serkan Dereli\'nin kaydettiği gollerle EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda finalist oldu. Milli Takım, finalde 9 Ekim Pazartesi günü İngiltere ile karşılaşacak. Vodafone Park\'ta oynanacak karşılaşma saat 17.30\'da başlayacak.  
Öte yandan İngiltere, yarı finalde İspanya\'yı 3-0 mağlup ederek, finalde Milli Takım\'ın rakibi oldu.

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