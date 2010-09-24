-AMPUTE FUTBOL LİGİ BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Ampute Futbol Süper Lig'de 2010-2011 futbol sezonu, pazar günü yapılacak maçlarla başlayacak. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa organize ettiği Ampute Futbol Süper Lig'de 12 takım mücadele edecek. Ligde birinci devre, 16 Ocak 2011 tarihinde yapılacak müsabakalarla tamamlanacak. Sezon sonunda ise 2 takım bir alt lige düşecek. Ligde 1. haftanın maç programı şöyle: Altay-Konya Engelliler Samsun Engellilergücü-Şahinbey Belediyesi Samsun Bedensel Engelliler-Antalya Engelliler Gençlikspor Ayyıldız Ampute-İstanbul Özürlüler Malatya Bedensel Engelliler-Ankara Engelliler Gençlikspor Karagücü-Kayseri Bedensel Engelliler