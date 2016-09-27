1996-1999 yılları arasında Beşiktaş forması giyen,2006 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerine Finlandiya'nın üçüncü lig ekiplerinden Hercules'i çalıştıran Daniel Amokachi, Finlandiya'daki futbol mentalitesini değiştirmek istediğini söyledi. Havanın her zaman çok soğuk olduğunu ancak bu durumun kendisini etkilemediğini söyleyen Amokachi, " Futbol Finlandiya'da çok kibar, bunu değiştirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Guardian'a konuşan Amokachi, Club Brugge, Everton, Colorado ve Nasarawa gibi takımlarında futbol oynadı. Ocak ayından beri Finlandiya'nın Hercules takımının başında olan Amokachi, "Finlandiya dediğinizde aklınıza gelen tek isim Jari Litmanen'di" dedi.

Finlandiya'ya geldiğinde havanın - 38 derecede olduğunu ama tesisleri görüp futbolcularla konuştuktan sonra kendisini rahat hissettiğini ifade etti.

Amokachi'nin çalıştırdığı Hercules, 1998'de Oulu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okuyan bir grup öğrenci tarafından kuruldu. Kulübe ilk Afrikalı 2004'te geldi, o da bir Nijeryalı Stanley Festus'tu.

'Bizim ekonomik durumumuz iyi değil. O yüzden diğer kulüpler gibi transfer yapamıyoruz' diyen Amokachi tek sorunlarının bu olmadığını birçok futbolcusunun tatil rezervasyonları, evlenen arkadaşlarının düğünleri gibi sebeplerden dolayı hep izin istediklerini söylüyor. Ama yapacak pek bir şeyi yok. Sebep ise oyunculara yeteri kadar verecek paralarının olmamaları.

Profesyonel olmanın zorluğuna dikkat çeken Nijeryalı teknik adam takımındaki futbolcular için futbolcun sadece arkadaşlarla birarada olma ve eğlenme olduğunu dile getiriyor. Nijeryalı teknik adam Finlandiya'ya ilk geldiği günlerde Manchester derbisini izlemek için bir kafaye gittiğini, o sırada buz hokeyi maçı yayınlanan kafenin tıklım tıklım olduğunu ve maçın ardından herkesin gidip Manchester derbisini sadece üç kişi izlediklerini anlattı.

Amokachi'ye göre Finlandiya'da futbol çok nazik oynanıyor. Bu futbol tarzında çılgınlıklar, kavgalar, hırslar yok. Finlandiya'da lig diğer Avrupa kulüpleri tatil yaparken yani yaz aylarında oynanıyor.

Oulu, şimdilik Amokachi'nin evi. Asıl hedefi bir gün Nijerya Milli Takımı'nın başına geçmek:

"44 yaşındayım. Hâlâ öğreniyorum. Hem taktilsel hem de yönetim olarak. Benim için burada teknik direktörlük yapmak inanılmaz. Cenneten bir lütuf gibi. Bir yerlere gelmek istiyorsanızbir yerden başlamak zorundasınız. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz. Ben burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu en önemli şey. Eğer bu his bende olmasaydı çoktan gitmiş olurdum"