Amokachi, Beşiktaş'a geri dönüyor

Daniel Amokachi yeniden Beşiktaş'ta görev almaya hazırlanıyor. Eski Nijeryalı yıldız siyah-beyazlılar için futbolcu izleyecek.

Bir ödül töreni için İstanbul'a gelen Daniel Amokachi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve İzleme Komitesi Sorumlusu Gökhan Keskin ile bir araya geldi. Akaret'lerdeki kulüp binasında yapılan toplantıda Amokachi, Beşiktaş'a katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

İki taraf arasında sözlü olarak anlaşmaya varıldı. Nijeryalı futbol adamı, ülkesinde ve Afrika Kıtası’ndaki yenetekli futbolcuları tespit ederek siyah beyazlılara önerecek.

Beşiktaş Kulübü ile Amokachi arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.