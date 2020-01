Amnesty'den Suudi Arabistan'a idam eleştirisi

Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) Ortadoğu sorumlusu Said Boumedouha, "Yüzlerce kişinin usulsüz yargılamaların neticesinde idam cezasına çarptırılması kesinlikle utanç vericidir" dedi. Uluslararası Af Örgütü 'nün konuya ilişkin "Adalet Adına Öldürme: Suudi Arabistan'da İdam Cezası" adlı raporunu kamuoyuna açıklayan yetkili, salt yılın ilk yarısında Suudi Arabistan'da örgütün sayabildiği kadarıyla 102 kişinin idam edildiğini belirtti. Örgütün verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 90'dı.

Said Boumedouha, idamın her koşulda korkunç bir ceza olduğunun altını çizerek, özellikle adil olmayan yargılamaların ardından keyfi şekilde uygulanmasının eleştirilmesi gerektiğini söyledi. Boumedouha, geçen yıllarda infaz edilen her iki idam cezasından birinin, cinayetle ilgisi olmayan ya da ağır sayılamayacak suçlardan ötürü verildiğine dikkat çekti.

Çin ve İran başı çekiyor

Suudi Arabistan'da cinayet, tecavüz, uyuşturucu ticareti, "büyücülük" gibi suçlar idam cezasına tabi. İdam mahkumları ya vurularak öldürülüyor veya açık alanda idam ediliyor.

Verilere göre, 1985 yılından bu yana Suudi Arabistan'da idam edilenlerin yaklaşık yarısını yabancılar oluşturuyor. Çoğunun mahkemede tercüme hakkının elinden alındığına dikkat çekiliyor. Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre, 1985 yılından bu yana idam edilen 2208 kişi ile Suudi Arabistan, Çin ve İran'ın ardından idam cezasının en fazla infaz edildiği ülke.