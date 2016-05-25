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Deutsche Welle

Amnesty: Mısır’a hala silah satıyorlar

Uluslararası Af Örgütü, AB ülkelerini Mısır’a silah ve mühimmat satışını durduran düzenlemeye rağmen ihracatı sürdürmekle suçladı.

25 Mayıs 2016 14:59


Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Mısır'a silah ve mühimmat ihracatını durduran düzenlemeye rağmen Almanya dahil 12 AB ülkesinin ihracata devam ettiği suçlamasında bulundu. Örgütün Berlin bürosundan yapılan açıklamada Alman hükümetinin geçici verilere göre geçen yıl Mısır'a yaklaşık 19 milyon euro tutarında silah ve mühimmat sattığı belirtildi.

Örgüt, 2014 yılında ise AB ülkelerinden Mısır'a silah ve mühimmat satışı için toplam değeri altı milyar euroyu aşan 290 izin çıktığını, bunların arasında küçük silahlar, cephane, zırhlı araç, askeri helikopter ve gözetim teknolojisi ürünlerinin bulunduğunu bildirdi. Örgütün raporuna göre Almanya 2014 yılında Mısır'a 22.7 milyon euroluk silah ve mühimmat ihracatı için izin verdi.

“Yanlış sinyal“

Örgütün Almanya şubesinin silahlanma uzmanı Mathias John, “Mısır ordusu ve polisinin devam eden insan hakları ihlalleri karşısında Almanya'dan silah ihracatına devam edilmesi yanlış bir sinyaldir. Alman hükümeti bunun yerine inan hakları ihlallerinin sona ermesi için açık çaba göstermelidir“ açıklaması yaptı.

AB, 2013 yılı Ağustos ayında Mısır güvenlik güçlerinin yüzlerce göstericinin ölümüne sebep olduğu olayların ardından, halka baskı uygulamak üzere kullanılabilecek silah ve mühimmata ihracat izinlerinin durdurulması kararı almıştı.

Uluslararası Af Örgütü, AB ülkeleri arasında Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve İtalya'nın bu tür silahların önde gelen sevkiyatçıları olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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