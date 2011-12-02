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Dünya

AMNA ve ERT sustu   ATİNA (A.A)

02 Aralık 2011 12:40

-AMNA ve ERT sustu   ATİNA (A.A) -  02.12.2011 - Yunanistan'da, hükümetin ekonomi politikası ile sektörlerinde izlediği politikayı protesto eden resmi haber ajansı AMNA ve devlete ait radyo televizyon kurumu ERT çalışanları, üç gün art arda uygulanacak 24'er saatlik grev başlattı. Yunanistan Yazarlar Federasyonu POESY ve ERT Çalışanları Federasyonu POSPERT'nin ortak kararıyla bugün saat 06.00'da başlayan grev çerçevesinde ERT tüm televizyon ve radyo yayınlarını durdururken, AMNA da haber geçmiyor ve internet sitesini yenilemiyor. Basın sektörü çalışanları, tasarruf amacıyla devletin yapılanması çerçevesinde bazı kamu kurum ve kuruluşlarının birleştirilmesine ve işten çıkarılmalara karşı geliyor. Yunanistan'da, mali krizle mücadele temelinde daha önce alınan tedbirler çerçevesinde, ERT'nin birinci kanalı ERT1'in ve bölgesel yayın yapan bazı radyo istasyonlarının kapatılması ve bu kurumlarda görev yapan basın çalışanlarının bir bölümü başka kurumlarda istihdam edilirken, diğerlerinin de "iş yedeğine" alınması kararlaştırılmıştı.

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