Amirden polise megafonlu emir: Evet TOMA suluyorsun

Beşiktaş’ta göstericilere müdahale eden TOMA’yı kullanan polise megafonla talimat veren polis amiri, “Evet TOMA suluyorsun”, “TOMA bir kere suluyorsun”, “TOMA öne doğru suluyorsun” dedi.

İstanbul Beşiktaş’ta polis müdahalesi sırasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Polis, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na yürümek için Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda toplanan göstericilere biber gazı ve TOMA’yla müdahalede bulundu. Polis amiri megefonla TOMA’yı kullanan polise talimatlar verdi. Polis amirinin, TOMA’ya “Evet TOMA suluyorsun”, “TOMA bir kere suluyorsun”, “TOMA öne doğru suluyorsun” dediği duyuldu.