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'Amirallere suikast'te tutuklama çıkmadı

İstanbul ve Gölcük'te eş zamanlı operasyonla ilgili mahkemeye sevk edilen teğmen de serbest bırakıldı.

16 Aralık 2009 02:00

T24 - İstanbul ve Gölcük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla ilgili tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen bir teğmen de serbest bırakıldı. Operasyon sonrası 3 teğmen gözaltına alınmış, sorgulandıktan sonra 2 teğmen serbest bırakılırken 1 teğmen tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Sivil plakalı bir araçla sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 3 teğmen, burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarından Süleyman Pehlivan tarafından sorgulandı.

Sorgulamalarının ardından teğmenlerden 1'i, tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilirken, 2'si serbest bırakıldı.

Soruşturma, ''amirallere suikast'' ile ''operasyon kapsamında ele geçirilen TNT kalıpları ve uyuşturucu maddeleri bulundurma'' yönündeki iddialar konusunda yürütülüyor.

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