'Amirallere suikast' iddinamesi hazır!

T24 - ''Amirallere suikast'' girişimi iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 19 sanık hakkında iddianame düzenlendi.



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Süleyman Pehlivan tarafından hazırlanan iddianame, Poyrazköy davasına bakacak olan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, bu dava ile birleştirilme talebiyle gönderildi.



İddianamede, 9'u tutuklu 19 sanığın ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''Patlayıcı madde ve mermi bulundurmak'', ''Kişiye özel verileri hukuka aykırı bir şekilde kaydetmek'' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

