Amirallere suikast iddianamesi tamamlandı

T24 - Amirallere suikast iddiasına yönelik soruşturma kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Deniz Cora ile Albay Ümit Metin hakkında iddianame hazırlandı. İddianamenin Poyrazköy davasıyla birleştirilmesi istendi.



Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde yapılan aramalarda ele geçirilen belgelerde, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç ile şimdiki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit'e suikast iddiasına ilişkin belgeler bulunmuştu. Bu notlara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Salim Duran tarafından hazırlanan iddianamede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Deniz Cora ile Albay Ümit Metin şüpheli olarak yer aldı.



İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Poyrazköy davasıyla birleştirilmesi talep edilen iddianamede şüpheliler Deniz Cora ve Ümit Metin'in, "Ergenekon terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



Amirallere suikast iddiasına ilişkin soruşturma ilk olarak polise gelen bir ihbar üzerine başlamıştı. Kocaeli Gölcük ve İstanbul Bahçelievler'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde uyuşturucu araması yapan narkotik polisi, yaklaşık 500 gram TNT patlayıcı madde bulunca bu kez terör şubesi devreye girdi. Ele geçirilen belgeler ve bulunan patlayıcılarla dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç ve Donanma Komutanı Eşref Uğur Yiğit'e suikast hazırlığında olduğu iddia edildi. Bu iddialarla ilgili açılan 19 sanıklı dava, Poyrazköy davasıyla birleştirildi. Dava halen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam ediliyor.





