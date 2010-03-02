Amirallere 'Suga' sorgusu

T24 - "Balyoz Harekât Planı" operasyonu çerçevesinde tutuklanan muvazzaf amiraller Semih Çetin ve Aziz Çakmak'a, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Ege Denizi'nde Yunanistan ile kriz çıkarmasını öngören Suga planı soruldu.



"Balyoz Harekât Planı" operasyonu çerçevesinde tutuklanan Tümamiral Semih Çetin'e "Balyoz Harekât Planı" içerisinde donanma komutanlığı bünyesinde hazırlandığı öne sürülen Suga planıyla ilgili sorular yöneltildi.



NTV'den Erdoğan Durna'nın haberine göre Çetin soruyu "Daha önce böyle bir planı duymadım. Bana okuduğunuz kadarıyla gerçekse bu plan hükümeti yıkma plandır" diye yanıtladı.



Başka bir soruya ise "O dönemde Ankara'da görevli olduğum için Balyoz'la ilgili çalışmaya katılmadım. Seminere de iştirak etmedim" yanıtını verdi.



Emekli Binbaşı Levent Bektaş'tan ele geçirilen bir CD'de yer alan, "Semih Çetin bizi taşıyacak en güçlü aday, genel konsepte uygun" sözleriyle ilgili de "Bektaş'ı tanımıyorum. neden böyle bir değerlendirmede bulunduğunu bilmiyorum" dedi.



Tuğamiral Aziz Çakmak'a da benzer sorular yöneltildi. Seminer sırasında Ankara'da görevli olduğunu belirten Çakmak, Balyoz planından haberi olmadığını söyledi.



'Böyle bir plan için ruh hastası olunmalı'



Fatih ve Beyazıt camilerine bombalı saldırı düzenlenmesini öngören Sakal ve Çarşaf eylem planları içinse "Böyle bir plan hazırlaması için insanın ruh hastası olması gerekir" dedi.



Çakmak cunta çalışmaları içinde bulunduğu, örgüt üyesi oluduğu iddialarını ise reddetti.