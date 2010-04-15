Amiralden 'Bu kadını orduevlerine almayın' mektubu

T24- Emekli Tümamiral İlker Güven'in boşanma davası açtığı eşi Sunahanım Güven'in "Kocam bir bavul gizli belgeyi sattı" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Eski İstanbul Boğaz Komutanı emekli Tümamiral İlker Güven ile eşi Sunahanım Güven'in boşanma davasında yeni mektuplar ortaya çıktı. İlker Güven, dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'tan eşinin orduevlerine girişinin yasaklanmasını istemiş.

Türkiye, eski İstanbul Boğaz Komutanı emekli Tümamiral İlker Güven ile boşanma davası açtığı eşi Sunahanım Güven'in kavgasını izliyor. İkili arasındaki boşanma davası sürerken, 2008'de eşinin ofisini basan Sunahanım Güven'e mahkeme kararıyla İlker Güven'e 100 metreden fazla yaklaşması yasaklandı.

Emekli Tümamiral İlker Güven ve eşi Sunahanım Güven arasındaki skandal olayların yansımaları bugünkü gazetelerde geniş yer aldı.

Boşanma davası açtığı eşi Sunahanım Güven'in "Kocam bir bavul gizli askeri belgeyi sattı. Evdeki 5-6 çantada 5 milyon doları vardı" ifadeleriyle "köstebek" suçlamalarına maruz kalan emekli Tümamiral İlker Güven'in eşini Genelkurmay Başkanı'na şikayet ettiği ortaya çıktı.

Emekli Tümamiral Güven, 9 Temmuz 2008'de dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a el yazısıyla bir mektup göndererek karısının orduevlerine girişinin yasaklanmasını istemiş.

ÇEVİK BİR VE NECDET TİMUR TARİKATÇI

HaberTürk Gazetesi'nde yer alan şok mektup şöyle:

"Sayın Komutanım.

Makamlarınızı şahsi bir konuda rahatsız ettiğim için affınızı dilerim. Ancak konu bir diğer boyutuyla da eşiniz Filiz Hanımefendi ile ilgili olduğu için durumu size bildirmeyi uygun gördüm.

Uzun bir zamandır ayrı yaşadığım Sunahanım Güven, pek çok etik olmayan davranışına bir yenisini ekleyerek ev sahibimizin oğlu olan Kemal Ertürk'ün askerliğini istediği yerde yaptırmak amacıyla eşinizin yakın arkadaşı olduğunu beyanla, Kemal'in ağabeyinden tek taş pırlanta bir yüzük ve 20 bin TL talep etmiştir.

Sunahanım'ın yarattığı diğer bir tatsız olay da, orduevinin kuaför salonunda yaşanmış. Burada, emekli Orgeneral Çevik Bir'in eşi ve emekli Orgeneral Necdet Timur'un çalıştığı işyerinin tarikat bağlantılı olduğunu iddia etmiş. Olay, orada bulunan Necdet Timur'un eşi tarafından tespit edilip tarafıma intikal ettirilmiştir.

Arz ettiğim olayların tekerrürünün önlenmesi, Silahlı Kuvvetler mensuplarımıza yönelik davranışlarına kısıtlama getirilmesi amacıyla Sunahanım Güven'in makamlarınızca uygun görülmesi halinde, orduevlerine sokulmaması hususunu saygılarımla arz ederim."

80 BİN LİRA RÜŞVET ALMIŞTIR!

Güven çifti arasındaki skandal olaylar bu mektupla da sınırlı değil. Emekli Tümamiral Güven'in 30 Ekim 2005'ten bu yana başkanı olduğu SS Gültan Arsa ve Yapı Kooperatifi üyelerine Sunahanım Güven tarafından bir mektup gönderildiği belirlendi. Mektupta şu iddialar bulunuyor:

"Ben, vicdanımın sesine kulak vererek bildiklerimi ve duyduklarımı sizinle paylaşayım da, sonuçta siz karar verin.

Kooperatifinizin başkanı, maalesef aynı zamanda halen resmi olarak eşim olan kişi, daha önce kooperatifin müteahhiti olan E. A. adlı kişiye, sözde karşılıklı davalardan vazgeçmek kaydı ile anlaşmaya giderek kooperatif kaynaklarından benim bildiğim kadarıyla yaklaşık 220 bin TL tutarında para ödemiş ve bunun üzerinden 80 bin TL rüşvet almıştır. Bununla ilgili savcılığa yapacağınız suç duyurusunda tanık olarak bulunmaya hazırım.

Eşim olacak kişi, yaklaşık 1,5 yıldır kooperatifin işlerini bahane ederek İstanbul'dan Ankara'ya taşındı. Ankara'nın elit bir semtindeki tripleks bir villada, şu an kooperatifin avukatlığını yapan F.O.Ç. ile yaşamaktadır. Bildiğim kadarıyla F.O.Ç. halen evli birisi.

Bu şahsa hiç güvenmeyin, kooperatifinizi emanet etmeyin. Adım gibi eminim ki, yükünü tuttuktan sonra siz üyeleri borç ve hukuki sorunlarla baş başa bırakarak ortadan kaybolacaktır. Siz siz olun onun rütbesine, giyimine-kuşamına ve kalıbına aldanmayın. Ne yazık ki şanlı Türk ordumuz içerisinde çok şaşırtıcı da olsa böyle tek tük ayrıkotları çıkabiliyor."





Büyükanıt'tan yalanlama





Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Eski İstanbul Boğaz Komutanı emekli Tümamiral İlker Güven'in, boşanma davası açtığı eşi Sunahanım Güven hakkında 1998'de kendisine bir mektup yazarak, “Orduevlerine alınmamasını” istediğine yönelik iddiaları yalanladı.



Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin, üniversitenin Taksim Yerleşkesi’nde düzenlediği "Enerji Stratejileri ve Güvenliği" sempozyumu çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, kendisine geldiği ileri sürülen mektup iddialarıyla ilgili olarak, "Hiç öyle bir şey olmamıştır" dedi.

