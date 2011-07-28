-AMİRAL OLSON: EL KAİDE SONA YAKLAŞTI ASPEN (A.A) - 28.07.2011 - ABD'nin özel operasyon gücü ''Navy Seal''in komutanı Amiral Eric T. Olson, terör örgütü El Kaide'nin ''sona yaklaştığını'' söyledi. Amiral Olson, buna karşın yeni nesil militanların, yapacakları faaliyetlerle gelecek 10 yıla damgasını vuracağı uyarısında bulundu. Olson, Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Usame bin Ladin'in Pakistan'da 2 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü hatırlatarak, El Kaide'nin gücünü ''Arap Baharı'' ile kaybettiğini, ''Tunus'tan Mısır'a kadar yaşanan gelişmeler, Müslümanlara hükümetleri devirmek için El Kaide'ye gerek olmadığını kanıtladı'' dedi. "İkinci nesil" olarak nitelediği ve Yemen'de bulunan ABD doğumlu Enver El Evlaki'nin yönetimindeki ''El Kaide 2''ye karşı savaşın başladığı uyarısında bulunan Olson, ''Amerikalıların Evlaki'yi anlamasından daha çok, Evlaki'nin Amerikalıları anladığını'' ifade etti. Amiral Olson, söz konusu terör grubunun üyelerinin çift pasaport taşıması nedeniyle birçok açıdan daha batılı görüneceğini kaydetti.