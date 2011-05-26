-(A) MİLLİ TAKIM, KAMP İÇİN HOLLANDA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı, kamp çalışmaları yapmak üzere Hollanda'ya gitti. Belçika maçı öncesinde Hollanda'nın Tegelen kasabasında bir hafta süreyle kamp yapacak milliler, saat 13.00'te THY'ye ait özel uçakla Almanya'nın Düsseldorf kentine hareket etti. Atatürk Havalimanı CIP Salonu'ndan uçaklarına geçen (A) Milli Futbol Takım kafilesinde TFF Başkanı Mahmut Özgener de yer aldı. (A) Milli Takım kafilesi, Düsseldorf'tan otobüsle Tegelen'e geçecek ve kamp yapacağı Bilderberg Chateau Holtmühle'ye yerleşecek. Ay-yıldızlı ekip, kamp süresince tüm antrenmanlarını Sportpark Bakenbos'ta yapacak. 1 Haziran Çarşamba günü otobüsle Brüksel'e hareket edecek ve Conrad Brussels'da konaklayacak milli takım, Belçika maçının hazırlıklarını 2 Haziran'da Roi Baudouin Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bu arada, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ve bir futbolcunun katılımıyla 27 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde basın toplantısı düzenlenecek. Roi Baudouin Stadı'nda oynanacak Belçika-Türkiye EURO 2012 grup eleme karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak. Milli futbolcu Selçuk İnan, Atatürk Havalimanı'ndan hareketlerinden önce basın mensuplarının Belçika maçıyla ilgili sorusu üzerine ''Kazanmak istiyoruz, kazanamasak da yenilmemek için çalışacağız. İnşallah en iyi neticeyi alırız'' dedi. Selçuk İnan, Galatasaray'a transferi konusundaki soruyu ise yanıtsız bıraktı. Cenk Tosun da ''Belçika maçı, Avusturya maçından daha zor olacak, bunun bilincindeyiz. Oraya 3 puan için gidiyoruz, bunu inşallah alıp geleceğiz'' dedi. -ADAY KADRO- (A) Milli Futbol Takımı'nın Belçika maçı için belirlenen 27 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Mehmet Topuz, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Semih Şentürk (Fenerbahçe), Tolga Zengin, Egemen Korkmaz, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Engin Baytar, Umut Bulut (Trabzonspor), Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Çağlar Birinci, Arda Turan, Kazım Kazım (Galatasaray), Emre Güngör, Cenk Tosun (Gaziantepspor), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Sinan Bolat (Standard Liege), Serdar Kesimal (Kayserispor), Hamit Altıntop (Bayern Münih), Gökhan Töre (Chelsea), Mehmet Topal (Valencia), Mehmet Ekici (Nürnberg).