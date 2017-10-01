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Spor

Amiens - Lille maçında tribün çöktü

Olgucan KALKAN,/İSTANBUL,(DHA) Fransa Lig 1'in 8'inci haftasında karşı karşıya gelen Amiens ile Lille arasında oynanan karşılaşma deplasman tribününde bariyerlerin çökmesiyle birlikte yarıda kaldı

01 Ekim 2017 02:00

Olgucan KALKAN,/İSTANBUL,(DHA)

Fransa Lig 1\'in 8\'inci haftasında karşı karşıya gelen Amiens ile Lille arasında oynanan karşılaşma deplasman tribününde bariyerlerin çökmesiyle birlikte yarıda kaldı.
Licorne Stadı\'nda oynanan karşılaşmanın 15\'inci dakikasında Toure\'nin attığı golle konuk ekip Lille 1-0 öne geçti. Gol sonrası deplasman tribününde yaşanan sevinç sırasında taraftarların önünde yer alan bariyer çöktü.
Yaşanan olay sırasında bazı taraftarlar yere düşerken, bazıları da çöken bariyerlerin altında ezildi. Fransa basınında çıkan haberlere göre toplamda 21 kişi yaralanırken, bunlardan 3 tanesinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

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