ABD'ye en olumlu ve en olumsuz bakan ülkeler hangileri?

PEW Araştırma Şirketi, dünya genelinde bir araştıma yaparak, Amerika'nın ülkeler arasındaki beğeni ve eleştiri yüzdelerini ortaya çıkardı. Amerika'ya en olumsuz bakan ülkelerin başında yüzde 85'lik oranla Mısır yer alırken, Türkiye yüzde 78'le 3. sırada yer aldı.

ABD'yle aralarında uzun yıllar soğuk savaşın hakim olduğu Rusya ise yüzde 71'lik eleştiri oranı ile 4. sırada yer alarak dikkat çekti.

Araştırma'ya göre Amerika'yı en olumlu bulan ülke yüzde 92'lik oran ile Filipinler olurken, İsrail yüzde 84 ile 2. sırada yer aldı.

İşte Pew tarafından hazırlanan grafik: