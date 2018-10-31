Hürriyet yazarı Sedat Ergin, geçen hafta sonu İstanbul’da düzenlenen Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin katıldığı zirveyi hatırlatarak ABD’nin zirvede olmamasına dikkati çekti. Sedat Ergin yazısında zirvenin ardından yayımlanan bildirideki bir paragrafı işaret etti. Bildirinin beşinci paragrafındaki, 'ayrılıkçı gündem'i vurgulayan Ergin " İstanbul Zirvesi bildirisinde kastedilen 'ayrılıkçı gündem'in sorumlusunun adını bulmak Suriye bilmecesinin belki de en kolay sorusudur" diye yazdı.

"Komşu ülkelerin ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan..."

Yazar, dörtlü zirvenin ABD’yi ilgilendiren bir başka yönünün ise zirvede yer alan bildirinin beşinci paragrafı olduğunu kaydetti. Ergin'in yazısında yer verdiği ilgili paragraf şöyle: "Cumhurbaşkanları ve Şansölye’nin, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan ayrılıkçı gündemleri reddetme kararlılıklarını vurguladıkları" Bildiride yer alan 'ayrılıkçı gündem'i değerlendiren Ergin, "ABD’nin Fırat’ın doğusuna, yani Suriye’nin kuzeydoğusuna dönük niyetlerine koydukları teşhis oluşturuyor. Bu açıdan İstanbul Zirvesi bildirisinde kastedilen 'ayrılıkçı gündem'in sorumlusunun adını bulmak Suriye bilmecesinin belki de en kolay sorusudur"dedi.

Sedat Ergin'in "Amerika’ya İstanbul’dan ‘ayrılıkçı gündem’ uyarısı" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz