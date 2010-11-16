Amerika’ya gitmek isteyen ‘avuçlanmayı’ göze alacak

T24 - ABD’deki havalimanlarında görevlilere, yolcuları “elleyerek” arama yetkisi verilmesi tepki çekmeye başladı.



ABD’deki havalimanlarında terör saldırıları olasılığına karşı artırılan güvenlik önlemleri tartışma yarattı. Milliyet gaztesinde yayımlanan haber şöyle:



ABD’de onlarca havaalanına yerleştirilen ve 2011 yılına kadar sayılarının 1000’i geçmesi beklenen tüm vücut tarayıcıları yolcuları “çırılçıplak” gösteriyor. Bu tarayıcıların yolcuların özel hayatına müdahele olduğu ve kanserojen etkisi bulunduğu aylardır tartışılıyor. Ancak Amerikan Ulaştırma Otoritesi (TSA) şimdi bir adım daha ileri giderek, güvenlik görevlilerine bu taramalarda şüpheli buldukları kişileri elle arama yetkisi verdi. Havalimanlarında bugüne kadar yapılan üstten arama tekniğinin aksine yeni yöntemde görevlilere yolcuların kalçalarını, göğüslerini ve cinsel organlarını üzerine basarak ve “avuçlayarak” arama hakkı veriliyor. TSA kararını, “Yalnızca tarayıcıya girmeyi reddeden ya da tarayıcı da şüpheli durumları olan kişilere uygulanacak, güvenlik için gerekli” diye savunsa da ABD’nin dört yanından protestolar gelmeye başladı.







Washington Post gazetesinin haberine göre, bazı yolcular detaylı aranmayı reddettikleri için havaalanından atılıyor, bazı kişiler ise “12 yaşındaki kızımın tanımadığım bir adam tarafından ellenmesini ya da çıplak fotoğraflarının gösterilmesini istemiyorum” diye isyan ediyor. Ancak uygulamanın karşıtlarının başında asıl pilotlar geliyor. Pilot sendikaları üyelerine bu tarayıcılara girmeyi tercih etmezlerse uçmak zorunda olmadıklarını söyledi. Ülkenin en büyük beş sendikası, TSA’nın pilotları uygulamadan muaf tutmamamsı halinde greve gidecetlerini söyledi. TSA ve sendikalar arasındaki pazarlıklar sürüyor. Yolcular ise 24 Kasım’da ülkede havalimanlarından uzak durma günü düzenleniyor.