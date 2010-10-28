Amerika'ya gideceklere 72 saat uyarısı

T24 -Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulaştırma ve Güvenlik Yönetim Birimi, 1 Kasımdan itibaren ABD'ye veya ABD'den yapılacak uçuşlarda, uçuş saatinden 72 saat önce yolculara ait kimlik bilgilerini havayolu şirketlerinden talep edecek.



Türk Hava Yollarının (THY) “www.turkishairlines.com.tr” sitesinden yer alan duyuruda, “Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Güvenlik Yönetimi Birimi, 1 Kasım 2010 tarihi itibariyle Amerika'ya veya Amerika'dan yapılacak uçuşlarda, uçuş saatinden 72 saat önce yolcuya ait ad, soyad, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin gönderilmesini talep etmektedir” denildi.





Bilgileri eksik olan uçamayacak



Duyuruda ayrıca, bu tarihten itibaren kimlik bilgileri tamam olmayan yolcuların uçuşlarını gerçekleştirmeyecekleri uyarısı yapılarak, tüm yolcuların 1 Kasımdan önce mutlaka THY satış ofislerine ya da rezervasyon yaptırdıkları veya biletlerini temin ettikleri acentelere başvurarak bu bilgileri tamamlatmaları istendi.





