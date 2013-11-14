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Dünya

Amerika'nın Sesi: Obama’ya kamuoyu desteği en düşük düzeyde

Amerikalı seçmenlerin yüzde 52’si Obama’nın dürüst olmadığını ve güven vermediğini söylüyor

14 Kasım 2013 22:38

Başkan Barack Obama’ya kamuoyu desteği, en düşük düzeye indi. Quinnipac Üniversitesi’nin düzenlediği kamuoyu yoklamasında, Obama’yı destekleyenlerin oranı yüzde 39’a düştü.

Anket, Başkan Obama’nın politikalarını onaylamayanların oranının ise yüzde 54 olduğunu ortaya koyuyor.

İlk kez olarak Amerikalı seçmenlerin yüzde 52’si Obama’nın dürüst olmadığını ve güven vermediğini söylüyor.

1 Ekim’deki son kamuoyu yoklamasından bu yana Obama’ya yönelik destek önemli ölçüde düştü.

Başkan’a yönelik desteğin azalması, Obamacare adı verilen yeni Sağlık Reformu’nda yaşanan aksaklıklara bağlanıyor. Başkan, yeni yasanın ayrıntıları konusunda Amerikan kamuoyunu yetersiz bilgilendirdiği için özür dilemişti. Obama, önceki konuşmalarında yeni yasayı beğenmeyenlerin, eski sağlık sigortalarını tutabilecekleri vaadi vermişti.

Bununla birlikte Obama, terörle mücadelede, dış politika sorunlarını çözmede, göçmenlik ve federal bütçe konularında, kamuoyu yoklamasına katılan seçmenlerden olumlu destek aldı.

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