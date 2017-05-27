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Ekonomi

Amerika'nın 'en zengin kadınları' arasında bir Türk

Eren Özmen, 1,1 milyar dolarlık servetiyle Forbes'in listesinde 16'ncı sırada yer aldı

27 Mayıs 2017 14:20

ABD'de uzay ve savunma şirketi sahiplerinden Türk iş kadını Eren Özmen, Forbes dergisinin ABD'deki 'Servetini Kendi Yapan En Zengin 50 Kadın Listesi'nde 16'ncı sırada yer aldı.

NTV'de yer alan habere göre Özmen, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzaya insan ve  kargo taşıyacak uzay aracı yapma yetkisi verdiği üç şirketten biri SNC'den kaynaklanan 1,1 milyar dolarlık servetiyle Forbes'in ABD'de "Servetini Kendi  Yapan En Zengin 50 Kadın Listesi"nde 16'ncı sırada gösterildi. Özmen, önceki  yıllarda Forbes'ın listesinde daha alt sıralardaydı.

Eren Özmen'in eşiyle sahibi olduğu SNC, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ile  çalışma başarısı dışında dünyanın en yenilikçi 10 şirketi arasında yer alıyor. Nevada'da 1963'te kurulan SNC'yi 1994'te 20 elemanıyla satın alan Özmen çifti  bugün firmayı ABD içinde 18 eyalette, 34 farklı yerde ve Türkiye, İngiltere ve Almanya'da faaliyet gösteren 3 bin çalışanlı "çok uluslu şirket"e dönüştürdü.

Alman "Dornier 328" uçaklarının tüm fikri mülkiyet haklarını alan  Özmen çifti, "Dream Chaser" adını verdikleri uzay gemisinin geliştirilmesi  çalışmaları yürütüyor. Çiftin ayrıca Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi  (UNOOSA) ile gelişmekte olan ülkelere yönelik ortak bir çalışması bulunuyor.

Listenin ilk üç sırasındaki girişimci kadınlar

Forbes'in listesinde Little Caesars'ın ve Detroit Red Wings'in sahibi  Marian Ilitch 5,1 milyar dolarlık net varlığıyla birinci sırada bulunuyor.

Listenin ikinci basamağında ise Cumhuriyetçi Partinin en büyük destekçilerinden ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni komitesinde bulunan, 4,9 milyar dolarlık net varlığa sahip Diane Hendricks var.

Servetinin kaynağı medya gösterilen ve net varlığı 2,9 milyar dolar  olan Oprah Winfrey ile  2,9 milyar dolarlık net varlığı olan benzin istasyonları ve mağazalar zinciri sahibi Judy Love, sıralamada üçüncülüğü paylaşıyor.

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