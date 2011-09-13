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Dünya

Amerika’nın en korkunç cinayet zanlısı!

Alnı bir dizi boynuzumsu protezlerle ve şeytanın rakamı olarak bilinen “666” dövmesiyle kaplı Veiovis...

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Alnı bir dizi boynuzumsu protezlerle ve şeytanın rakamı olarak bilinen “666” dövmesiyle kaplı Veiovis, işlediği suçlar kadar sıra dışı görüntüsüyle de korkutuyor.

Daily Mail, Veiovis'in yüzündeki dolgularla Star Trek’teki “Gul Dukat” karakterini benzediğini yazdı. 

Veiovis, FBI tarafından organize suç örgütü olarak tanımlanan Satanist “Hell Angels” üyelerinden biri tarafından işlenen soygun, saldırı ve adam kaçırma eylemleri için mahkemeye tanıklık edecek.

Daily Mail'ın haberine göre, 31 yaşındaki Caius Veiovis’in Massachusetts’li 3 kişinin ölümü ile ilgili olduğu düşünülüyor.

Tutuklanan Veivois’in alnındaki boynuzumsu çıkıntılarını, vücut için yüksek riskler içeren silikon veya teflon implantasyonuna borçlu olduğu söyleniyor. 





















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