Amerika'nın en eski çiftliği 725 milyon dolara satışa çıktı

1923 yılında kurulan Waggoner çiftliği 510 bin dönüm alan üzerine kurulu. Çiftlikte yüzlerce at ve binlerce sığır bulunuyor. Öte yandan çiftliğin alanı içinde 1200 petrol kuyusu da var. 510 bin dönüm alan içerisinde 30 bin dönümlük ekilen arazi bulunuyor. Çiftlik petrol açısından bu kadar zengin olduğu için fiyatı da bir hayli yüksek.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Waggoner çiftliğinin keşfi yer altı kaynakları ve mineral açısından daha tam olarak yapılmış değil. 725 milyon dolara satışa çıkarılan çiftlik için şimdiden pek çok alıcının devreye girdiği belirtiliyor. Çiftlikte çalışanlar ise endişeli.

Daha çok kuyu açabilirler

Texas'ta bir çok çiftçiye istihdam sağlayan çiftliği yabancıların alması durumunda tarım faaliyetlerinin bir kenara bırakılacağı ve çiftlikte daha çok petrol kuyusu açılacağından endişe ediliyor. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde pek çok Amerikalı çiftçi işsiz kalacak. Peki ya çiftlik neden şimdi satılıyor? 1991 yılında 12 yıl süren kavgaların çiftliğin mirasçıları, gayrimenkulün tasfiyesini isteyen bir dava açtı. Bölge yargıcı tasfiye lehine karar verdiğinde alanın birincil paydaşlarından olan Dan Waggoner’in torunu Electra Waggoner Biggs, 2001 yılında öldü. Bunun üzerine aksayan ve yenilenen davaların ardından çarşamba günü tasfiye onaylandı ve çiftlik satışa çıktı.