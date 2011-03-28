-AMERİKAN YÖNETİMİNDEN NATO DEĞERLENDİRMESİ WASHINGTON (A.A) - 28.03.2011 - Amerikan yönetiminden üst düzey bir yetkili, 'Bu andan itibaren Libya'da askeri güç kullanımı konusundaki tüm operasyonun NATO komutası altında olacağını' belirterek, ''Bu, Türkiye'nin pozisyonu ve şimdi NATO'nun 28 üyesinin tamamının pozisyonu'' dedi. NATO'nun Libya operasyonunu tüm unsurlarıyla devralması yönünde mutabakata varılan Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan yetkili, ''Türkiye'nin, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin havadan bombalanmasına güçlü itirazları vardı. Bu itirazları nasıl aştınız?'' şeklindeki bir soru üzerine, ''Türkiye ya da başka bir müttefikten herhangi bir itiraz duymadıklarını'' belirtti. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, ''Duyduğumuz, uçuşa yasak bölge ve sivillerin korunmasının yanısıra silah ambargosu ve insani yardımı da içeren şekilde, operasyonun tüm unsurlarının NATO tarafından yürütülmesi yönündeki güçlü tercihti. Bu tercih, Türkiye tarafından da paylaşıldı. Bu, Türkiye'nin de birçok ülkenin de pozisyonuydu. Nitekim, Kuzey Atlantik Konseyi'nin bugün (dün) aldığı poziyon da bu'' diye konuştu. Yetkili, bu andan itibaren askeri güç kullanımı konusundaki tüm operasyonun NATO komutası altında olacağını belirterek, ''Bu, Türkiye'nin pozisyonu ve şimdi NATO'nun 28 üyesinin tamamının pozisyonu'' ifadesini kullandı. Bunun, NATO komutanlarının Kaddafi güçlerine ait bir unsuru hedef almayı kararlaştırdıklarında, NATO'nun tüm üyelerinin, herhangi bir saldırı üzerinde mutabakata varmaları gerektiği anlamına gelip gelmediği şeklindeki bir soru üzerine de yetkili şunları söyledi: ''Hayır o anlama gelmiyor. NATO'nun, sivillerin korunması misyonunu üstlenmeyi kabul ettiği anlamına geliyor ve bu misyon, mümkün gördükleri en iyi biçimde komutanlar tarafından icra edilecek. Pratikte bu NATO'nun askeri operasyonu, koalisyonun bugüne kadar yürüttüğü şekle çok benzer, ne fazla, ne eksik şekilde yürüteceği anlamına geliyor. NATO'nun 28 üyesinin her biri, bunun böyle olması gerektiği üzerinde görüş birliğine vardı. Ve eğer komutanlar tarafından, Libya rejimine ait güçlerin bombalanmasına gerek olduğu değerlendirmesi yapılırsa, o zaman Libya rejiminin güçleri bombalanacak ve hiç kimse buna karşı çıkabilecek pozisyonda olmayacak. Bu, askeri yetkililer tarafından yapılacak askeri bir değerlendirme ve biz İttifak olarak, bugün NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığına bu yetkiyi verme hususunda anlaştık.'' Yetkili, NATO'nun operasyonun tüm unsurlarını devralmasının, NATO komutası altına girene kadar operasyona katılım konusunda isteksiz görünen bazı ülkelerin de operasyona katılımını teşvik edeceğini belirtti. Komşu Arap ülkelerin de operasyona katılmasının arayışı içinde olacaklarını ifade eden yetkili, ''Daha fazla ülkenin operasyona katılacağını göreceğiz ve bu durum, ABD'ye, öncülüğü üstlenmek zorunda kalması yerine, çok daha büyük bir çabanın parçası olması imkanını sağlayacak. İşte bu nedenle, günlerle ifade edilecek bir zaman diliminde komutayı devretmek istedik ve şimdi de bunu yaptık'' dedi.