Almanya, Amerikan ve Rus servislerine devlet sırlarını ifşa eden ajanını mahkum etti

Almanya Federal Savcılığı, Amerikan dış istihbarat teşkilatı CIA hesabına casusluk yaptığı iddiasıyla Alman dış istihbarat servisi (BND) mensubu hakkında on yıl hapis cezası talep etmişti. 32 yaşındaki zanlı vatana ağır ihanet, görev sırlarının ihlali ve rüşvete yatkınlıkla suçlanmıştı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Markus R. adlı zanlının 2008 ile 2014 yılları arasında, aralarında Almanya'nın yurt dışındaki ajanlarının adlarının bulunduğu liste de dahil olmak üzere BND'nin gizli dokümanlarını 80 bin euro karşılığında CIA'ya sattığı ortaya çıkarılmıştı. Suçlamalar arasında bir BND muhbirinin hayatını tehlikeye atmak da bulunmaktaydı.

Markus R.'nin 2014 yılında irtibata geçtiği Rus gizli servisine de üç gizli dosya ilettiği öğrenildi. Psikolojik ekspertizle zanlının tam kusur ehliyetine malik olduğu belirlenmişti. İddianamede Markus R.'nin paraya düşkün olduğu ve kendini gösterme isteğinin ağır bastığı belirtilmişti. Zanlının dışarıdan yönlendirilmeyip, kendiliğinden iki yabancı istihbarat servisine birden başvurması, ceza arttırıcı neden olarak kabul ediliyor.

Suçunu 'kısmen' itiraf etti

Çalıştığı kurumun güvenini suistimal etmekle de suçlanan zanlının bütünüyle olmasa da suçunu itiraf etmesi suçu hafifletici sebepler arasında gösteriliyor. Markus R. can sıkıntısı, moral bozukluğu ve Alman istihbarat servisindeki görevinin kendisine hafif gelmesi nedeniyle, ‘heyecan' ve ‘macera' aradığı için bu yolu seçtiğini söylemişti.

Federal Savcılık, sıkı bir müttefik olsa da, Alman devlet sırlarının Amerikan dış istihbaratına aktarılmasının neden vatana ihanet anlamına geldiğine de değinerek, siyasi müttefik ve dost devletler arasında da devlet sırlarının olabileceği hakkındaki Federal Yargıtay kararına atıfta bulunmuştu.