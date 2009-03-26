Amerikan ve İsrail uçaklarından Sudan'da saldırı

Sudan'da silah kaçakçılarına ait olduğu belirtilen bir kamyon konvoyuna Mısır'a giderken kimliği tespit edilemeyen yabancı savaş uçaklarının saldırdığı bildirildi.



Adlarının açıklanmasını istemeyen iki üst düzey Sudanlı politikacı, Reuters'a yaptıkları açıklamada ocak ayındaki saldırının mısır sınırına yakın çöl bölgesinde yapıldığını belirtti. İki politikacı da saldırıyı kimin yaptıklarını bilmediklerini söyledi.



Mısır ve ABD medyasında yer alan haberlerde, silahların Filistin örgütü Hamas'a gittiği ileri sürülürken, saldırının ABD ya da İsrail uçakları tarafından yapıldığı ileri sürüldü.



ABD saldırı iddialarını reddederken, İsrail yetkilileri iddiayı ne doğruladı ne de yalanladı.



İsrail Başbakanı Ehud Olmert ise, İsrail'in "yakındaki bölgelerde ve çok da yakın olmayan bölgelerde" saldırı düzenleyebileceğini söyledi, ancak Sudan olayı konusuna değinmedi. Olmert bugün yaptığı bir konuşmada, "ayrıntılara girmeye gerek yok. Herkes hayal gücünü kullanabilir. Her kim ki bilmek istiyor, İsrail devletinin harekete geçemeyeceği hiç bir yer olmadığını bilmeli" dedi. İsrailli bir yetkili ise "Sudan'la kaçak silah kaynağı olarak ciddi bir sorunumuz var. Mısır'a bu kadar geniş bir sınır konusunda güvenilemez" ifadesini kullandı.



Sudan Dışişleri Bakanı Deng Alor, dün Mısır'da yaptığı açıklamada böyle bir saldırıdan haberi olmadığını belirtti ve ülkesinin Hamas'a silah sağladığı iddialarını reddetti.



Saldırının İsrail'in Gazze'de Hamas'a yönelik 22 günlük operasyonuna denk

geldiğine dikkat çekildi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Mısırlı güvenlik yetkilisi ise,

Gazze'ye götürülmek üzere yapılan bir silah anlaşmasının, silahlar Mısır'a ulaşmadan başarısızlığa uğratıldığını kaydetti.



Canlı kurtulan tek tanık Etiyopyalı tamirci



Ocak'ta yapıldığı belirtilen saldırıdan sadece bir kişinin, Etiyopyalı bir tamircinin canlı kurtulduğu belirtildi. Reuters'a konuşan iki Sudanlı yetkiliden, Doğu Sudan'dan üst düzey bir politikacı olan kişi, çalışma arkadaşlarının bu kişiyle görüştüğünü söyledi. Sudanlı politikacı Etiyopyalı tamircinin saldırıyı "iki uçağın yaptığını, konvoyun üzerinden geçip gittikten sonra tekrar gelip kamyonları vurduklarını, dört ya da beş araç olduğunu söylediğini" bildirdi.



Sudanlı politikacı konvoyun genellikle Mısır'a kaçak silah sokan grupların kullandığı, Sudan limanının kuzeybatısı ile Kızıl deniz kıyısı arasındaki çöl bölgesinden geçen yolu kullandığını kaydederek, "Herkes onların Mısır'ın güneyine kaçcak silah götürdüğünü bilir" dedi.



Başkent Hartum'da bir yetkili olan ikinci Sudanlı ise, hava saldırısının Sudan'ın doğu bölgesinde "açık bir sır" olduğunu belirterek, iki hafta önce Arap kabilelerin temsilcilerinin, saldırıda ölen 30'dan fazla kişinin cesetlerini almak için hükümete başvurduğunu açıkladı.



'Bir değil, iki saldırı yapıldı'



Öteyandan ulaştırmadan sorumlu Sudan Devlet Bakanı Mübarek Salim ise, AP'ye yaptığı açıklamada Şubat başlarında iki ayrı saldırı düzenlendiğini ve saldırının ABD uçakları tarafından yapıldığına inandığını kaydetti.



Salim, olayı ilk duyuran El Şuraq adlı Mısır gazetesine yaptığı açıklamada, ilk saldırıda değişik Afrika ülkelerinden 200 kaçak mülteciyi Mısır'a götüren 16 kamyona saldırıldığını, ayrıca kamyonların Kalaşnikof gibi "hafif silahlar" da taşıdığını belirtti.



Salim, ilk saldırıdan bir hafta sonra 11 Şubat'ta yapılan saldırıda vurulan 18 araçta, silah değil sadece mülteciler vardı. Salim, saldırılarda "kullanılan teknoloji çok gelişkindi, mutlaka

Amerikalılar olmalı. Böyle bir olay ilk kez oldu" dedi. Bakan, her iki saldırının da gece yarısından sonra 02.00 saatlerinde ve çok sisli bir havada yapıldığına dikkat çekti.



Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ali Yusuf da "saldırılar oldu" diyerek hava saldırılarını doğruladı, ama "ölü sayıları birbirini tutmuyor" dedi.



ABD ordusu ise Sudan'da bir hava saldırısı düzenledikleri iddiasını resmen yalanladı.

